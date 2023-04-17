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Общество

Обновлённый Штаб общественной поддержки начал работу в Нижнем Новгороде

26 апреля 2023 17:48  [73] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде 26 апреля открылось обновлённое общественное пространство – Штаб общественной поддержки, созданный "Единой Россией". Об этом рассказали в НРО партии.

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин, такой формат работы с общественностью очень хорошо зарекомендовал себя в 2021 году. Тогда под эгидой Штаба получилось объединить десятки НКО, экспертное сообщество, активистов различных движений и многих неравнодушных людей.

"Сейчас главное на повестке дня – работа с бойцами в зоне СВО, с новыми регионами, которые мы помогаем восстанавливать, с вынужденными переселенцами в пунктах временного пребывания. Уверен, на базе Штаба общественной поддержки мы найдём много новых решений. Также он поможет в актуализации Стратегии развития Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

"Мы все понимаем, что Штаб – это точка сборки. Партия создаёт места консолидации и общественных организаций, и в целом жителей страны. Люди, которые реально хотят помочь своей стране, фронту, не должны в частном порядке пытаться это делать. В штаб может обратиться любой человек и организация. Многим просто нужна консолидация, которую "Единая Россия" и берёт на себя", - отметил первый зампред комитета Госдумы по культуре, Заслуженный артист России Денис Майданов.

В день открытия в Штабе состоялся круглый стол по теме организации помощи мобилизованным, семьям участников СВО, гражданам, прибывшим с территорий Донбасса и Украины. Участники – представители общественных и коммерческих организаций, промышленники, активисты, руководители образовательных организаций – обсудили лучшие практики и варианты дальнейшего взаимодействия в части корпоративного волонтёрства.

Так, например, активисты одного из крупнейших волонтёрских и добровольческих объединений "Цех 52" изготовили и отправили в зону СВО более 10 тысяч окопных свечей, более двух тысяч тактических носилок и 2,5 тысячи "пятиточечников". Также активисты Цеха организовали класс по обучению управления беспилотниками и планируют продолжать развитие этого направления.

В свою очередь, врио генерального директора АО "ЦНИИ "Буревестник" Павел Ковалёв отметил хорошую практику взаимодействия предприятия со Штабом общественной поддержки.

"Мы решили пойти дальше и на базе нашего предприятия создали внутрикорпоративное волонтерское движение из числа специалистов предприятия – как молодых, так и более старшего возраста, занимающих принципиальную позицию в отношении специальной военной операции", - заявил он.

Председатель Совета НРО "ОПОРА РОССИИ" Ирина Садовникова подчеркнула, что в существующей ситуации многие предприниматели понимают необходимость консолидации усилий в общегосударственных целях.

"Мы понимаем, что важно объединяться, чтобы наше предпринимательское сообщество процветало, более того, чтобы оно приносило пользу и другим людям. Мы услышали сегодня хорошие практики и проекты, которые реализуются у нас в Нижегородской области, и готовы рассказать о них на предприятиях, которые входят в состав Нижегородской ОПОРЫ", - сказала Ирина Садовникова.

Кроме того, в рамках открытия Штаба участники познакомились с работой его тематических зон. Например, в молодежной зоне прошел мастер-класс по обучению управления дронами, в зоне проведения круглых столов - мастер-класс по изготовлению блиндажных спичек и лангетов, а также по оказанию первой помощи в экстремальных условиях, а учащиеся нижегородских школ изготовили медали для бойцов СВО.

СПРАВКА:

Штаб общественной поддержки "Единой России" расположен в Нижнем Новгороде по адресу: ул. Большая Покровская, д.61 и будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных. Наряду с партийными проектами на его базе будут проходить круглые столы, мастер-классы, вебинары, открытые встречи с известными спикерами и специалистами из разных областей. Также на базе Штаба организована работа региональной общественной приёмной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, куда можно обратиться за помощью по любому вопросу.

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Теги:
Волонтеры Единая Россия Общественные организации
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