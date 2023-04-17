Нижегородские полицейские пресекли деятельность наркопритона на бульваре Мира

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области
Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде выявили и пресекли деятельность наркопритона на бульваре Мира. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Согласно информации, притон организовала 51-летняя нижегородка, ранее неоднократно судимая.
Как установили полицейские, начиная с декабря 2022 года гражданка систематически предоставляла свою квартиру для лиц, употребляющих наркотические вещества.
В ходе обысков в жилище подозреваемой изъяты шприцы и два пузырька, которые впоследствии были направлены на экспертизу.
В отношении нижегородки возбудили дело по статье УК РФ "организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Подозреваемой грозит до 4 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что наркопритон ликвидировали в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
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