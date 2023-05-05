Евгений Люлин: "Годы идут, но не меркнет память о Великой Отечественной войне" Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём Победы.

"Дорогие земляки! Уважаемые ветераны! Фронтовики и труженики тыла! Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!

Годы идут, но не меркнет память о Великой Отечественной войне, о доблестных защитниках нашей Родины, которые ценой огромных жертв и утрат сокрушили нацизм, спасли Отечество!

В каждой российской семье есть своя собственная летопись войны: письма родных с фронта, похоронки, пожелтевшие фотографии, воспоминания и напутствия ветеранов, которые передаются из поколения в поколение.

Сегодня фашизм снова угрожает России. Сыновья и внуки победителей взяли в руки оружие, чтобы на Специальной военной операции защитить интересы нашей страны, обеспечить безопасность ее рубежей и граждан. Уверен, что патриотизм, верность подлинным ценностям и в этот раз помогут нашему народу выстоять и победить!

Низкий поклон ветеранам! Вечная слава защитникам Родины!", - сказал Евгений Люлин.