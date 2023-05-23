Евгений Люлин: "Предпринимательская инициатива считается двигателем прогресса" Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем российского предпринимательства.

"Уважаемые друзья! Примите поздравления с Днем российского предпринимательства!

Предпринимательская инициатива считается двигателем прогресса, благодаря ей на рынке появляются новые товары, продукты, услуги. Бизнес- идеи и ноу-хау помогают модернизации и диверсификации экономики, решают задачи импортозамещения, создают новые рабочие места.

В условиях западных санкций важно добиваться роста конкурентоспособности отечественной продукции, и эту задачу успешно решает бизнес, создающий высокотехнологичные производства, добивающийся рентабельности сельского хозяйства.

Развитие предпринимательства всегда будет одним из главных приоритетов экономической политики. Законодательное Собрание продолжит совершенствовать правовую базу, административную систему, предоставлять льготы, стимулировать активность нижегородского бизнеса.

Желаю предпринимательскому сообществу успехов: новых проектов, надежных партнеров, стабильной уверенной работы!", - сказал Евгений Люлин.