Евгений Люлин: "Защита рубежей Родины всегда была почетным делом, требовавшим мужества и стойкости" Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем пограничника.

"Уважаемые друзья! Примите поздравления с Днем пограничника, а также – со 105-летием учреждения Пограничной охраны границы РСФСР!

Защита рубежей Родины всегда была почетным делом, требовавшим мужества, стойкости, бдительности, готовности к схватке с врагом. Пограничники разных поколений героически сражались на озере Хасан, первыми принимали удар фашистских захватчиков, защищали Брестскую крепость, уничтожали бандеровское подполье на Украине, отстаивали интересы нашей страны в Демократической республике Афганистан.

Сегодня, в условиях давления со стороны блока НАТО, Пограничная служба ФСБ России эффективно пресекает провокации на участках государственной границы в районах проведения Специальной военной операции, выявляет боевиков, помогает вынужденным переселенцам, показывая пример доблести, чести и настоящего патриотизма!

Наша страна гордится своими пограничными войсками! Желаю вам и вашим семьям здоровья, успехов и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.