Глеб Никитин поручил ГЖИ и Минэкологии региона разобраться с вывозом мусора в Воскресенском районе Общество

Губернатор Глеб Никитин дал поручение Госжилинспекции и министерству экологии Нижегородской области разобраться в ситуации с вывозом мусора в Воскресенском районе.

"Дополнительно поручил взять ситуацию на контроль", - написал глава региона.

Жительница района пожаловалась губернатору в соцсети на заваленные мусором контейнерные площадки около Дома культуры в поселке Калиниха Воскресенского округа.

Ранее глава региона также дал поручение навести порядок с вывозом мусора в Ардатовском районе и на Бору. Контроль за вывозом мусора после субботников предложили усилить в Нижнем Новгороде.