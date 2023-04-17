Глеб Никитин поручил ГЖИ и Минэкологии региона разобраться с вывозом мусора в Воскресенском районе

Губернатор Глеб Никитин дал поручение Госжилинспекции и министерству экологии Нижегородской области разобраться в ситуации с вывозом мусора в Воскресенском районе.
"Дополнительно поручил взять ситуацию на контроль", - написал глава региона.
Жительница района пожаловалась губернатору в соцсети на заваленные мусором контейнерные площадки около Дома культуры в поселке Калиниха Воскресенского округа.
Ранее глава региона также дал поручение навести порядок с вывозом мусора в Ардатовском районе и на Бору. Контроль за вывозом мусора после субботников предложили усилить в Нижнем Новгороде.
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