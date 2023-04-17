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Общество

"Карты Победы" вручили ветеранам в Арзамасе

27 апреля 2023 11:20  [92] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ветеранам в Арзамасе накануне Дня Победы 9 мая вручены "Карты Победы".

В нижегородском Минсоцполитики уточнили, что средства с "Карты Победы" можно будет использовать для посещения учреждений культуры и спорта, а также для приобретения товаров и услуг в различных магазинах и аптеках. Партнерами проекта стало уже более 700 организаций, работающих в Нижегородской области.

"В нашем муниципалитете карты получат более 5 тысяч человек. Ими можно будет воспользоваться как минимум в 10 учреждениях культуры и спорта, а также в 14 аптеках", – рассказал заместитель мэра г.о.г. Арзамас Роман Шершаков.

Первыми в Арзамасе карты получили четверо жителей: председатель и заместитель председателя городского Совета общественной некоммерческой организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Евгений Березин и Зинаида Морозова, а также супруги Владимир и Валентина Лиловы.

Получить карту можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства при предъявлении паспорта. В 2023 году номинал карты составляет 1 тыс. рублей. Число организаций-партнеров проекта будет увеличиваться. С актуальным списком можно ознакомиться на сайте ведомства по ссылке: https://minsocium.ru/victory-card.

Напомним, первую "Карту Победы" 27 января 2023 года, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично вручил жительнице блокадного Ленинграда Валентине Александровне Брагиной, которая возглавляет саровское отделение областной общественной организации защитников и жителей блокадного Ленинграда. "Карты Победы" выпускаются в рамках регионального закона от 15 декабря 2022 года "О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти и об увековечении подвига советского народа".

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Теги:
Арзамас Ветераны
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