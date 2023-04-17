Почти 200 млн рублей направят на благоустройство в районах Нижегородской области по программе КРСТ в 2023 году

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Почти 200 млн рублей выделяется на реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) в Нижегородской области в 2023 году.
Как отметил губернатор Глеб Никитин, КРСТ подразумевает создание парков и скверов, ремонт дорог и тротуаров в сельских населенных пунктах.
В нижегородском Минсельхозе отметили, что всего планируется реализовать 143 проекта благоустройства в 33 муниципальных образованиях Нижегородской области.
Так, в Выксе отремонтируют подъезд к детскому саду в Ближне-Песочном и микрорайон в поселке Досчатое.
В Шарангском муниципальном округе запланировано благоустройство сквера в селе Большое Устинское, в Шаранге отремонтируют местный парк.
В Починках, Тоншаево и Шайгино отремонтируют дороги и тротуары, ремонт также пройдет в Лукояновском и ряде других районов.
Ранее сообщалось, что благоустройство общественных пространств в Городце будет продолжено в 2023-2024 годах. Около 200 проектов благоустройства реализуется в Нижегородской области по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".
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