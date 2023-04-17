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Общество

Городские именные стипендии и призовой фонд молодежных конкурсов увеличили в Нижнем Новгороде в 2022 году

26 апреля 2023 12:11  [59] Общество

Городские именные стипендии на сумму 6,4 млн. рублей выплатили молодым нижегородцам в 2022 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

«Особое направление социальной политики – это работа с молодежью. У молодых людей есть свой взгляд на развитие города, огромный творческий потенциал, поэтому их активную жизненную позицию необходимо поддерживать. За прошедший год было проведено 110 мероприятий в сфере молодежной политики, в которых приняло участие более 128 тысяч молодых нижегородцев», - отметил Юрий Шалабаев.

Как рассказал глава Нижнего Новгорода, для вовлечения молодежи в социальную практику ежегодно проводится городской конкурс молодежных проектов «Молодой Нижний», победители которого определяются в номинациях: «Городская среда», «Добровольчество», «Патриотизм», «Медиа», «Наука и образование», «Спорт и здоровье», «Творчество». За последние три года призовой фонд конкурса увеличен до 2 млн. рублей, количество победителей возросло с 13 до 27 человек. В целях поддержки добровольческой деятельности проведен конкурс на соискание премии в области добровольчества «Добро в Нижнем», победителями которого стали 12 волонтерских объединений города.

«В прошлом году было принято решение увеличить суммы городских именных стипендий. В целях поддержки социально-значимой, интеллектуальной и творческой деятельности стипендии получили 194 человека, общая сумма выплат составила 6,4 млн. рублей», - отметил Юрий Шалабаев.

Напомним, что в 2021 году стипендии получили 140 студентов на сумму 2,3 млн. руб.

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Теги:
Образование Студенты Юрий Шалабаев
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