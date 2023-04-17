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Экономика

Четыре десятка асфальтобетонных заводов в Нижегородской области приступили к выполнению задач по нацпроекту БКД

27 апреля 2023 14:27  [101] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области в 2023 году для выполнения задач по нацпроекту БКД будет задействовано 40 асфальтобетонных заводов. Об этом сообщили в ГУАД по региону.

Отмечается, что все предприятия уже приступили к работе. Накануне все заводы выполнили необходимые мероприятия по модернизации, техническому обслуживанию и поставкам оборудования.

Заместитель директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Андрей Лежнин отметил, что дорожно-строительные материалы (щебень, песок, битум и др.) проходят контроль в лаборатории. После согласования рецептов в ГУАД смеси запускаются в производство для укладки асфальтобетонных слоев на дорогах.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что почти 245 млн рублей дополнительно направят на ремонт дорог в Нижегородской области в 2023 году. Подрядчики уже приступили к ремонту дорог в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта БКД.

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Теги:
БКД Дороги
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