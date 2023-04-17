Региональный стандарт транспортного обслуживания вводится в Нижегородской области с 2024 года Общество

Региональный стандарт транспортного обслуживания населения вводится в Нижегородской области с 2024 года.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, соответствующие изменения в региональный закон о пассажирских перевозках внесены на заседании Заксобрания.

Правительство региона, таким образом, получит полномочия по утверждению и реализации плана ко транспортному обслуживанию населения.

Ключевым показателем стандарта является доступность маршрутов и остановок, а также их наличие вблизи социальных объектов, вокзалов и т.д.

Кроме того, большое внимание будет уделено требованиям, обеспечивающим доступность транспорта и инфраструктуры для маломобильных граждан.

Как отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков, также будут введены особые требования к автобусам, в том числе, по вместимости, экологическому классу. Он подчеркнул, что система транспорта в регионе будет выведена на качественно новый уровень.

Ранее сообщалось, что около 20 млрд рублей планируется направить на развитие электротранспорта в Нижегородской области в ближайшие три года.