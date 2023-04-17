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Общество

"Ростелеком" поддержал "ТехноСтрелку" в Нижнем Новгороде

27 апреля 2023 15:17  [76] Общество
Фото предоставлено пресс-центром “Ростелекома”

Фото предоставлено пресс-центром “Ростелекома”

"Ростелеком" выступил партнером второго международного фестиваля в области имитационного моделирования, медиа, IT и VR/AR для детей и молодежи "ТехноСтрелка" в Нижнем Новгороде. Эксперты компании подготовили кейс для участников одного из образовательных направлений — хакатона IT-Education Hack.  

По заданию провайдера команды создавали веб-приложения для технических специалистов, занимающихся подключением интернета и интерактивного телевидения. Сервис должен был улучшить взаимодействие диспетчеров и сервисных инженеров с клиентами. 
Участники представили мобильные разработки с меню, навигацией и аналитической системой сбора статистики. В некоторых проектах использовались кросс-платформы для работы приложений с любыми операционными системами.  

Роман Швинд, участник хакатона IT-Education Hack, Ижевск: 
"Мы создали интерактивную карту и личный кабинет, объединив решение с телеграм-ботом, в котором сотрудники могут обмениваться информацией. Для определения местоположения пользователя применяли различные программные элементы".

Работы оценивало жюри, в состав которого вошли представители "Ростелекома" и наставники хакатона.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком": 
"Участники хакатона представили рабочие решения, которые вполне могут быть использованы в работе сервисных инженеров компании. Школьники продемонстрировали высокий уровень знаний информационных технологий, аналитические способности и умение презентовать свои проекты".

Светлана Непокорова, директор центра молодежных, инженерных и научных компетенций "Кванториум":
"Ростелеком", оказывая содействие фестивалю, привлекает детей к научно-техническому творчеству и поддерживает профессиональные стремления будущих молодых специалистов. Благодаря наставничеству оператора юные разработчики получают стимул для дальнейшего развития в выбранном направлении».

В "ТехноСтрелке" приняли участие 600 школьников от 12 до 18 лет из 40 регионов страны. Победители получили дипломы и подарки от партнеров фестиваля, организованного Министерством образования и науки Нижегородской области, региональным центром развития талантов у детей и молодежи "Вега" и центром молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум".

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Теги:
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