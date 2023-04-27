Более 150 призывников из Нижегородской области уже направлены в воинские части Общество

Более 150 призывников из Нижегородской области в рамках весеннего призыва-2023 уже направлены в воинские части для прохождения военной службы.

Об этом сообщает Военный комиссариат Нижегородской области.

Согласно информации, 21 апреля в воинские части из региона было отправлено 60 призывников, а 26 апреля - еще более 90 призывников.

Нижегородские новобранцы направлены на территории Западного военного округа, в том числе в сухопутные войска и части воздушно-космических сил Российской Федерации.

Как отметил военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов, никто из призывников не будет направляться в зону СВО или в горячие точки. По прибытию в часть все призывники проходят обязательный двухнедельный карантин под наблюдением медицинских работников воинских частей, а также сборы.

Отправка остальных призывников из региона планируется после 10 мая.

Ранее сообщалось, что весенняя призывная кампания-2023 проходит в плановом порядке в установленные сроки.