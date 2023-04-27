Международная патриотическая акция "Диктант Победы" прошла в Нижегородской обалсти Общество

Фото: Кира Мишина

Самая масштабная просветительская акция, посвященная истории Великой Отечественной войны, проводится уже пятый год в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия". Нижегородская область принимает в ней участие с первого года ее реализации. И интерес к акции с каждым годом растет.

"Диктант Победы" - эта масштабная просветительская акция, которая объединяет огромное количество людей в стремлении знать, сохранять и передавать новым поколениям историческую память и правду о беспримерном подвиге нашего народа и Великой Победе. И каждый раз желающих принять в ней участие только увеличивается. Это люди самого разного возраста - от старшего поколения до внуков, и сегодня уже праправнуков ветеранов. Значит, эта память, эта связь поколений не прервется", - отметил депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов.

В этом году в регионе для написания Диктанта в очном формате было зарегистрировано более 270 площадок во всех муниципалитетах, на которых смогли принять участие почти 20 тысяч человек.



Площадки были организованы в учреждениях образования, культуры, на базе предприятий и силовых ведомств, военных частей, общественных организаций. Многие сами вышли с инициативой об организации у них площадок. Центральной площадкой акции в Нижнем Новгороде стал Штаб общественной поддержки.

Помощь в проведении мероприятий на площадках оказывали активисты "Единой России" и "Молодой Гвардии", "Волонтеры Победы".

"Я сегодня писала Диктант в Штабе общественной поддержки. Честно, было сложно, некоторые вопросы вызвали трудности. Но главное, что вспоминаешь события, факты нашей великой истории, ее героические страницы. И мы собрались здесь не просто проверить свои знания, а отдать дань памяти всем, кто отстоял Победу на полях сражений и в тылу. Мы гордимся тем, что принимаем участие в этой акции и как соорганизаторы, и как волонтеры помогаем на площадках. И обязательно все примем участие в написании Диктанта. Сегодня многие наши ребята работают на площадках, поэтому будут участвовать онлайн на сайте "Диктанта Победы". И приглашаем всех желающих, кто не смог посетить площадки, так же присоединиться к акции", - поделилась руководитель регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Мария Самоделкина.

Участникам в течение 45 должны были выполнить 25 заданий, из них 20 – на общую военно-историческую тему и пять – на региональную тематику.

В этом году в Диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе, основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, прорыв блокады Ленинграда, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации.

По словам и.о. министра образования и науки Нижегородской области Ирины Кизиловой, которая также приняла участие в написании Диктанта в Штабе, значимость и актуальность акции трудно переоценить.

"Это очень важно и нужно проводить такие акции. Я всегда говорю, что память нам могут стереть только тогда, когда мы сами этого захотим. А мы не хотим и не позволим это сделать. Участвуя в этой акции, мы выступаем единым фронтом, чтобы в том числе поддержать и наши присоединенные республики и области, которые тоже сегодня участвуют в этой акции. И видно, что молодые ребята идут писать "Диктант Победы" осознанно. Не потому что это надо, а чтобы доказать, в первую очередь себе, что мы помним свою историю, гордимся ее, мы победим, потому что память вечна", - сказал Ирина Кизилова.

С момента старта акции для всех желающих доступна онлайн-версия теста на сайте акции диктантпобеды.рф

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, "Диктант Победы" дает дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.