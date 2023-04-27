Команда из Нижнего Новгорода победила в Первенстве России по мини-футболу среди глухих Спорт

Команда из Нижнего Новгорода впервые стала победителем Первенства России по мини-футболу среди глухих. Первенство проходило в Кабардино-Балкарии - в Универсальном спорткомплексе Нальчика. Об этом сообщили в городском департаменте физкультуры и спорта.

В турнире принимали участие более сотни юниоров из девяти команд, представляющих Санкт-Петербург, Москву и Московскую область, Кабардино-Балкарскую Республику, Астраханскую, Воронежскую, Калужскую, Нижегородскую и Свердловскую области.

Нижегородские спортсмены Владислав Захаров и Олег Кобзев стали лучшими бомбардирами соревнований, добавили в департаменте.

Стоит отметить, что лучшие игроки Первенства попадут в сборную страны, которая в следующем году представит Россию на юношеских сурдолимпийских играх в Турции.