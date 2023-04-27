Глеб Никитин, Михаил Пореченков и Оксана Михеева обсудили "Горький fest - 2023" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде состоялась рабочая встреча по вопросам организации VII фестиваля нового российского кино "Горький fest". В мероприятие приняли участие глава региона Глеб Никитин, президент фестиваля Михаил Пореченков, продюсером Оксана Михеева и замгубернатора Олег Беркович.

Они обсудили событийное наполнение кинофестиваля, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля 2023 года.

Глеб Никитин отметил, что фестиваль уже стал яркой частью культурной жизни нашего города - его ждут и местные жители, и гости областного центра. В кинематографическом сообществе "Горький fest" также набирает известность и нарабатывает репутацию.

Мероприятия кинофестиваля ежегодно посещают свыше 30 тысяч зрителей. За шесть лет своего существования "Горький fest" в рамках конкурса и вне его представил более 100 кинокартин.

Михаил Пореченков сообщил, что в этом году фестиваль заинтересовал большое количество потенциальных участников конкурсной программы и новых дистрибьюторов.

"Проводится конкурс - работ очень много! Проявляют интерес и новые партнёры, в том числе крупнейшие российские платформы", - уточнил президент фестиваля.

Оксана Михеева добавила, что к фестивалю проявляют интерес и кинокритики. "У "Горький fest" есть все возможности для того, что стать одним из крупнейших отечественных кинофестивалей", - подчеркнула она.

Главной темой "Горький fest - 2023" станет 100-летие со дня рождения выдающегося кинематографиста Леонида Гайдая.

Сейчас на сайте фестиваля: www.gorkyfest.ru ведётся приём заявок на участие в конкурсной программе, он продлится до 20 мая.