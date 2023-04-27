Председатель КУМИ Дзержинска задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями Происшествия

Председатель комитета управления муниципальным имуществом администрации Дзержинска задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, по данному факту уже возбудили уголовное дело.

Прокурорская проверка выявила, что подозреваемый допустил неэффективное расходование бюджетных средств в рамках реализации мероприятий по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Заведомо зная о невыполнении заявленных целей программы, подозреваемый организовал перечисление средств бюджета предпринимателям на приобретение жилья для расселения ветхого фонда в 2021 и 2022 годах.

Общая сумма ущерба для бюджета Дзержинска, по предварительным данным, превышает 70 млн рублей.

Подозреваемый решением суда помещен под домашний арест. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о крупной взятке заведено на начальника районного подразделения энергоснабжающей организации в Нижнем Новгороде.