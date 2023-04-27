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Общество

ИНТЦ "Квантовая долина" и ташкентский технопарк "ИННО" будут совместно реализовывать научные проекты

28 апреля 2023 09:42  [74] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский ИНТЦ "Квантовая долина" и ташкентский учебно-производственный технопарк "ИННО" заключили соглашение, которое подразумевает совместную реализацию научных проектов.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, документ был подписан на форуме "Иннопром" в Узбекистане. 

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, регион в настоящее время уделяет особое внимание научно-технологическому развитию, и всегда готов к новым партнерским связям по этому направлению.

"Уверен, что у таких нацеленных на инновационную деятельность организаций, как ИНТЦ "Квантовая долина" и технопарк "ИННО", найдутся проекты для совместной проработки", - отметил замглавы региона.

Документ, в частности, предусматривает проведение совместных работ в области поддержки и развития инновационной и научно-технологической деятельности.

Гендиректор ИНТЦ "Квантовая долина" Тимур Халитов подчеркнул, что Нижегородская область укрепляет деловое сотрудничество с Узбекистаном в сфере инноваций.

"Планируется организовать взаимодействие в области информационных технологий, в том числе искусственного интеллекта,  интеллектуальных транспортных систем, инновационных разработок, а также разработок новых компонентов и материалов. Кроме того, мы планируем проводить совместные конкурсы инновационных проектов международного уровня, содействовать в коммуникации участников ИНТЦ "Квантовая долина" с резидентами технопарка "ИННО", - рассказал Тимур Халитов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Бухарская область Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве.

         

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Теги:
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