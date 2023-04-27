В 2023 году работодатели не намерены сокращать персонал

В сфере занятости трендом 2023 года является сохранение трудовых коллективов. По данным опроса представителей бизнеса, который был проведен в ноябре-декабре 2022 года компанией TalentTech - разработчиком HRTech-решений и системы развития персонала, чаще других не планируют увольнять работников малые (85%) и средние предприятия (80%), реже – крупные (66%).

15% опрошенных признались, что в 2022 году сократили часть штата. 11% допускают увольнения в 2023 году. Исходя из ответов, сокращения продолжатся в основном в сегменте крупного бизнеса.

Если в 2022 году отечественные компании уделяли больше внимания найму сотрудников, то в 2023 году на первое место выходит их удержание. Для 71% эйчаров это оказалось приоритетной задачей. Особенно в крупных организациях (77%), в меньшей степени – в малых (62%). Чаще всего в качестве инструментов удержания упоминаются повышение в должности или роли в компании, бонусы в виде премий, проведение регулярных встреч с руководителями, включение в программы менторства. Это направление выбрали две трети респондентов (66%). Именно эта задача встала на первый план в сегменте малого бизнеса, обогнав сохранение трудовых коллективов. Она включает в себя активное обучение и переобучение сотрудников, пересмотр общих стратегий ведения бизнеса. Поиск и подбор специалистов опустился с первого на третье место в топе наиболее важных решений HR на 2023 год. 57% опрошенных планируют уделить этому направлению особое внимание. В крупном бизнесе эта доля составляет 63%, а в малом – 43%.

50% компаний в 2023 году сосредоточится на обучении специалистов. Среди похожих задач значатся переобучение работников (18%) и формирование кадрового резерва (42%). Решающее значение здесь играет размер бизнеса. Все три задачи по развитию коллектива гораздо менее интересны небольшим организациям, чем крупным: 38%, 24%, 5% поддержки у малых предприятия против 54%, 52% и 28% у корпораций.

Профессор Финансового института при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов отметил, что в 2023 году, скорее всего, работодатели будут подходить к процессу увольнения персонала очень взвешенно. Многими работодателями 2023 год рассматривается как год, в котором можно преодолеть негативные тенденции, следовательно, сотрудником нужно дорожить.

По мнению Надежды Михиной, партнера по развитию бизнеса ProPersonnel, женщины становятся более востребованными на позициях менеджеров высшего и среднего звена. Она уточнила, что в октябре-ноябре 2022 года был отмечен рост на 17% в количестве приглашений на интервью соискателей-женщин. Экспансия женщин в сферы, традиционно считающиеся «мужскими» будет набирать обороты. Вакансий будет больше и для зрелых работников. Часть компаний приглашает пенсионеров и предпенсионеров на открытые вакансии. В организациях, где пенсионный возраст наступает с 45 лет, это происходит особенно активно.

Екатерина Сорокина, директор по персоналу крупной компании, относительно зарплат отмечает, что большинство работодателей закладывает в бюджеты следующего года рост в диапазоне от 5 до 10%.

Дмитрий Дудаев, директор по персоналу "КРОС", рассказал, что рынок продолжает оставаться подвижным. Тем не менее есть достаточно стабильный тренд, который наблюдается уже в течение всего года. Это повышенный спрос на универсальных специалистов с большим опытом. Можно ожидать, что стоимость таких экспертов будет расти.

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