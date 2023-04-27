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Политика

Евгений Люлин принял участие в заседании по актуальным проблемам сферы АПК в Санкт-Петербурге

28 апреля 2023 11:10  [68] Политика

Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин принял участие в заседании комиссии по АПК при Федеральном Собрании, которое прошло в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

В частности, законодатели обсудили предложение о вводе моратория на действие федерального закона "О побочных продуктах животноводства".  Согласно его нормам, с 1 марта 2023 года все предприятия животноводческой отрасли обязаны соблюдать единые экологические стандарты при складировании отходов: устанавливать лагуны для сбора навоза, строить специализированные площадки и т.д. Это требует больших материальных затрат, на которые у большинства предприятий просто нет финансовых средств.

"Закон правильный, но не проработан до конца. Надо учитывать, что три четверти животноводческих предприятий страны не выдерживают новые жесткие требования. Создать нужную инфраструктуру на собственные средства смогут лишь единицы из них. Мораторий нужен для того, чтобы разработать меры господдержки и помочь отрасли безболезненно перейти на новую систему работы с отходами. Также предстоит доработать сам закон. Например, свинофермы нельзя сравнивать с коровниками – это разный класс токсичности, разные способы дальнейшего использования. Однако закон в действующей редакции устанавливает единые правила для всех, что неверно", - отметил Евгений Люлин.

Также на заседании Комиссии обсуждались актуальные проблемы сбыта фермерской продукции. Отмечалось, что трудности с реализацией испытывают фермеры во многих субъектах РФ. Если крупные сельхозпредприятия имеют возможность получать и подтверждать сертификаты качества на свою продукцию, то для мелких производителей сертификаты не предусмотрены. Из-за этого качественные и натуральные фермерские продукты не могут попасть на полки магазинов торговых сетей. Решением проблемы должно стать объединение мелких производителей в кооперативы, которые будут получать единый сертификат соответствия стандартам качества на общий объем продукции.

"Задача имеет государственное значение. Например, 30% всех овощей в России на сегодняшний день производятся в личных подсобных и фермерских хозяйствах. Однако легально реализовать их на рынке, не нарушив законов, на практике оказывается практически невозможно, поэтому свежая и доступная по цене продукция чаще оказывается в мусорном баке, чем на прилавках",– заявил Евгений Люлин.

Он также отметил, что существующая модель потребкооперации с этой задачей явно не справляется.

"Поэтому нужно развивать кооперационное движение на новых принципах. Соответственно, нужны и новые меры финансовой государственной поддержки сельхозкооперативов: дешевые кредиты на приобретение имущества и оборудования, на строительство помещений, а также частичные компенсации расходов на создание инфраструктуры, подобные тем, которые государство возвращает крупным предприятиям аграрной отрасли", - резюмировал спикер ЗСНО.

Ранее сообщалось, что аграрии Нижегородской области начали весенние полевые работы.

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Теги:
АПК Евгений Люлин Законодательное собрание
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