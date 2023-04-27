Велосипедист погиб под колесами грузовика на улице Стрелковой в Нижнем Новгороде

Велосипедист погиб под колесами грузовика на улице Стрелковой в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщили в региональном ГИБДД.
Согласно информации, 36-летний мужчина передвигался на велосипеде посередине проезжей части и нарушил Правила дорожного движения.
В результате велосипедист не справился с управлением и упал под колеса автокрана "МАЗ", получив смертельные травмы.
В нижегородском ГИБДД призывают всех водителей велосипедов, самокатов, гироскутеров и других двухколесных средств передвижения с наступлением весенне-летнего сезона быть особенно внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее сообщалось, что велосипедист погиб под колесами автомобиля в Богородском районе.
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