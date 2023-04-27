Велосипедист погиб под колесами грузовика на улице Стрелковой в Нижнем Новгороде Происшествия

Велосипедист погиб под колесами грузовика на улице Стрелковой в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщили в региональном ГИБДД.

Согласно информации, 36-летний мужчина передвигался на велосипеде посередине проезжей части и нарушил Правила дорожного движения.

В результате велосипедист не справился с управлением и упал под колеса автокрана "МАЗ", получив смертельные травмы.

В нижегородском ГИБДД призывают всех водителей велосипедов, самокатов, гироскутеров и других двухколесных средств передвижения с наступлением весенне-летнего сезона быть особенно внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее сообщалось, что велосипедист погиб под колесами автомобиля в Богородском районе.