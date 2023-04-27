Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
Программа "Столицы закатов" в "Ракушке"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
28 апреля 2023 11:26  [63] Велосипедист погиб под колесами грузовика на улице Стрелковой в Нижнем Новгороде
28 апреля 2023 09:17  [146] Председатель КУМИ Дзержинска задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
27 апреля 2023 12:38  [282] Нижегородская прокуратура проверяет информацию о хлопке на предприятии в поселке Кудьма
27 апреля 2023 09:58  [283] Нижегородские полицейские пресекли деятельность наркопритона на бульваре Мира
26 апреля 2023 17:31  [384] Тело ребёнка обнаружено в акватории Волги в Кстовском районе
26 апреля 2023 09:08  [843] Три человека погибли в ДТП около Лыскова утром 26 апреля
25 апреля 2023 12:06  [349] Сверток с наркотиками нашли у жительницы Балахнинского района
25 апреля 2023 08:54  [329] Мужчина утонул в Борском районе
23 апреля 2023 13:57  [837] Тело человека обнаружено в Оке в Ленинском районе Нижнего Новгорода
23 апреля 2023 11:16  [576] Автомобиль сгорел под метромостом в Нижнем Новгороде
Происшествия

Велосипедист погиб под колесами грузовика на улице Стрелковой в Нижнем Новгороде

28 апреля 2023 11:26  [63] Происшествия

Велосипедист погиб под колесами грузовика на улице Стрелковой в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщили в региональном ГИБДД.

Согласно информации, 36-летний мужчина передвигался на велосипеде посередине проезжей части и нарушил Правила дорожного движения.

В результате велосипедист не справился с управлением и упал под колеса автокрана "МАЗ", получив смертельные травмы.

В нижегородском ГИБДД призывают всех водителей велосипедов, самокатов, гироскутеров и других двухколесных средств передвижения с наступлением весенне-летнего сезона быть особенно внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее сообщалось, что велосипедист погиб под колесами автомобиля в Богородском районе.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph