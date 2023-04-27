Нижегородский завод "Автомаш" включился в нацпроект "Производительность труда" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Предприятие "Автомаш" из Нижнего Новгорода включилось в нацпроект "Производительность труда", став его 215-м участником.

Как рассказали в министерстве промышленности региона, на заводе осуществляется производство и переоборудование грузовых автомобилей.

Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) уже приступили к внедрению бережливых технологий на данном производстве, в настоящее время там ведется аудит и выявление "узких мест".

По словам главы Минпрома Нижегородской области Максима Черкасова, уже порядка 30 региональных предприятий сферы автомобилестроения уже являются участниками данного нацпроекта. При этом, ряд компаний добились включения бережливых технологий в свое производство по полному циклу, отметил он.

"Так, ООО "Форвард" увеличил выработку на 20 процентов, а компания, изготавливающая фургоны специального назначения, - ООО "НАЗ" - на 33 процента. Не сомневаюсь, что "Автомаш" также покажет серьезный рост показателей", - добавил министр.

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, основная задача которых – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что сеть аптек Нижнего Новгорода стала очередным участником нацпроекта "Производительность труда".