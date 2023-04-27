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Давид Мелик-Гусейнов провел совещание по ситуации с заболеваемостью корью

28 апреля 2023 12:24  [126] Общество

Замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов провел межотраслевое совещание по ситуации с заболеваемостью корью.

Как рассказал глава Минздрава региона в своем Telegram-канале, риск распространения инфекции с каждым днем растет. Накануне детской оздоровительной кампании важно предупредить вспышку этого заболевания, отметил Давид Мелик-Гусейнов.

"Всем коллегам довели информацию о том, что при повышенной температуре и сыпи - требуется быстрее изолировать больного и оперативно вызвать медиков", - напомнил он.

В регионе будет усилен эпидконтроль за работой реанимаций, детских поликлиник, а также учреждений образования и социальной сферы. 

Также замглавы региона добавил, что в нижегородском Минздраве уже идет работа по дополнительной иммунизации групп риска. 

Ранее сообщалось, что новых заболевших корью в Нижегородской области не выявлено.

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Теги:
Здравоохранение
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