Давид Мелик-Гусейнов провел совещание по ситуации с заболеваемостью корью Общество

Замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов провел межотраслевое совещание по ситуации с заболеваемостью корью.

Как рассказал глава Минздрава региона в своем Telegram-канале, риск распространения инфекции с каждым днем растет. Накануне детской оздоровительной кампании важно предупредить вспышку этого заболевания, отметил Давид Мелик-Гусейнов.

"Всем коллегам довели информацию о том, что при повышенной температуре и сыпи - требуется быстрее изолировать больного и оперативно вызвать медиков", - напомнил он.

В регионе будет усилен эпидконтроль за работой реанимаций, детских поликлиник, а также учреждений образования и социальной сферы.

Также замглавы региона добавил, что в нижегородском Минздраве уже идет работа по дополнительной иммунизации групп риска.

Ранее сообщалось, что новых заболевших корью в Нижегородской области не выявлено.