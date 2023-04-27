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Общество

Юрий Шалабаев поддержал проекты участников молодежного клуба при Межконфессиональном совете

28 апреля 2023 16:23  [4] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл заседание городского Межконфессионального совета, на котором впервые выступили участники молодёжного клуба, созданного по его инициативе. Мэр поддержал представленные на совете проекты, направленные на укрепление дружбы людей разных национальностей и вероисповеданий, а также на помощь иностранным студентам.

"Нужно вовлекать студентов в интересные и полезные мероприятия. Кроме того, есть еще одно направление для работы – формирование положительного образа России и Нижнего Новгорода в других странах, и иностранные студенты, возвращаясь к себе на Родину, могут в этом помочь", - отметил мэр.

Участники молодежного клуба разработали проект "Карьерные перспективы для иностранных студентов в Нижнем Новгороде".

"Порядка 5 000 студентов обучаются в ведущих вузах Нижнего Новгорода. Многие готовы построить свою карьеру именно в нашем городе. Они очень мотивированы остаться в нашей стране и стать успешными специалистами", - рассказал студент НГЛУ Кирилл Опекунский.

Еще один проект – двухдневный фестиваль "Международная Стрелка" на Ярмарке.

"Нижегородская ярмарка в течение многих лет объединяет разные народы. Это сотрудничество не только с общинами Нижнего Новгорода, но и с городами-побратимами, городами-партнерами. В рамках фестиваля будет организована ярмарка и молодежная викторина", - сообщил врач-терапевт, ординатор Нарек Арутюнян.

Инициатива "Вместе на нижегородчине" была также предложена активистами Межнационального молодежного клуба при администрации Нижнего Новгорода.

"Фестиваль может пройти в несколько этапов, состоять из концертной зоны, выставочной, ярмарочной, спортивной. Он будет площадкой для межкультурного обмена и диалога. Мероприятие должно познакомить людей, живущих в Нижнем Новгороде, с другими национальностями. Все смогут хорошо провести время", - отметил член Межнационального молодежного клуба при администрации Нижнего Новгорода Анвар Гаджиев.

Все проекты, представленные на заседании, были поддержаны членами межконфессионального совета.

"К нам сейчас едет много людей разных национальностей для того, чтобы жить в нашем городе. Это говорит о том, что у нас хорошо. Само участие главы города в обсуждении этой темы – признак самого высокого внимания к ней", - считает председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Горин.

Напомним, Юрий Шалабаев принял решение о создании молодежного клуба при Межконфессиональном совете в декабре прошлого года. Сейчас в него входят более 70 молодых людей из разных вузов, а также представители национально-культурных общин города Нижнего Новгорода. Встречи проходят на регулярной основе несколько раз в месяц.

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Теги:
Религия Студенты Юрий Шалабаев
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