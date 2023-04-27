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Политика

Эксперт-мониторинг событий с 21 по 28 апреля 2023 года от АНО "Минин-центр"

28 апреля 2023 19:18  [39] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема - Президенту представлены нижегородские практики в сфере муниципального управления

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им.Н.И. Лобачевского, к.и.н. Александр Сорокин отмечает, что 20 апреля Президент России В. Путин провел заседание Совета по развитию местного самоуправления, в ходе которого обсуждались вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи развития муниципалитетов и особенности работы местного самоуправления в системе публичной власти. В заседании принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представивший нижегородские практики развития компетенций сотрудников местного самоуправления. К числу этих практик были отнесены КУПНО (Корпоративный университет правительства Нижегородской области), создание Регионального совета, а также работа "фабрик процессов", которые были предложены для тиражирования на федеральном уровне.

Напомним, что на площадке КУПНО только за 2022 год было проведено более 2 тыс. мероприятий с участием свыше 25 тыс. человек. На данный момент КУПНО выступает в качестве площадки для развития навыков и компетенций как представителей государственной и муниципальной службы, бизнеса, а также молодых специалистов путем курсов повышения квалификации, вебинаров по актуальным вопросам (от тайм-менеджмента до психологической устойчивости служащих), дискуссий, встреч с известными спикерами и т.д.

Именно благодаря работе КУПНО в регионе была сформирована самодостаточная сеть "Фабрик процессов" для муниципалитетов. Задачи "фабрик" - формирование сети площадок, задача которых заключается в обучении муниципальных служащих бережливым технологиям. Проекты, действующие на базе фабрик, охватывают по несколько муниципальных округов и направлены на повышение качества работы таких ключевых для территорий сфер, как ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство, культура, внутренний туризм и т.д.

Региональный совет представляет собой новую эффективную площадку по взаимодействию муниципалитетов и региональных властей. В середине декабря 2022 г. была проведена его стратегическая сессия по таким ключевым направлениям, как здравоохранение, образование, молодежная политика, общественный транспорт, развитие сельских территорий, промышленное производство, ЖКХ, туризм, обращение с твердыми бытовыми отходами.

Отметим, что ряд принятых решений (в частности, формирование нового туристского кластера, новые подходы к благоустройству многоквартирных домов, предложения по вопросам кадровой политики), очевидно, лягут в основу обновлений, которые будут внесены в Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года.

Нельзя не констатировать, что именно тесное взаимодействие региона и муниципалитетов обеспечивают эффективность решения ключевых социально-экономических задач в субъектах РФ. Реализация такого взаимодействия наиболее успешна в условиях существования как четко определенного правового поля (а это и было обеспечено изменением в 2021 году законодательства о принципах местного самоуправления), так и рабочих институтов, обеспечивающих непрерывное повышение квалификации муниципальных служащих и создание новых контуров взаимодействия власти, общества, бизнеса и граждан.

Федеральная тема – В ФНС ввели ЕНП с открытием ЕНС. Ситуация

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к. филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Приволжского института повышения квалификации ФНС России, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев считает, что самое резонансное новшество Федеральной налоговой службы РФ (далее ФНС), получившее огромное количество негатива со стороны специалистов – это введение с 1 января 2023 г. единого налогового платежа (далее ЕНП). Как говорят представители предпринимательского сообщества и работники бухгалтерий с начала 2023 г. стали возникать проблемы при исполнении налоговых обязательств.

В частности, с введением ЕНП стали появляться, непонятно откуда взявшиеся долги предприятий перед государством; приходить уведомления о необходимости повторной уплаты налогов, которые были уплачены еще в прошлом году; увеличилось количество документов, которые необходимо предоставлять в налоговый орган и т.д.

При этом, как говорят налогоплательщики, представители ФНС не всегда могут предоставить обратную связь для разъяснений и решения данных проблем. Данные претензии имеют место быть и во многом они являются оправданными. Острота проблемы дошла до Президента РФ Владимира Путина, который потребовал решить ее в самое ближайшее время.

В свою очередь, хотелось бы сказать несколько слов в защиту ФНС и данного нововведения. Для начала разберемся, чем обусловлено введение ЕНП. Самое главное – это желание помочь налогоплательщику в более легком исполнении своих налоговых обязательств. Напомню, что до введения ЕНП было необходимо каждый налог перечислять в бюджет отдельно, при этом указывая код бюджетный классификации (далее КБК), которые состоят из 20-ти знаков. Более того, данные коды постоянно меняются, что вызывает трудности при уплате налогов. С введением ЕНП открывается единый налоговый счет (далее ЕНС), на который и будут перечисляться все платежи налогоплательщика. А с этого счета уже в автоматическом порядке налоговый орган будет перечислять налоги в необходимые бюджеты.

Еще одной причиной для введения ЕНП было то, что налогоплательщики очень часто при заполнении необходимых платежных документов допускали ошибки, что приводило к не поступлению платежей в бюджетную систему. Часто приходилось "разыскивать" данные платежи, что естественно, также являлось большим неудобством как для налогового органа, так и для самого налогоплательщика. С введением ЕНП предполагается, что данная проблема будет решена.

Для налогоплательщиков введение ЕНП подразумевает еще ряд преимуществ и удобств. Как известно, учет всех поступивших платежей осуществляется с помощью, так называемой Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). То есть налоговый орган может видеть поступление платежей в режиме реального времени, следовательно, все дальнейшие действия, такие как разблокировка счетов, возврат денежных средств из бюджета, возможность воспользоваться переплатой по своему усмотрению, в том числе и в пользу третьих лиц происходит очень быстро. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что с введением и настройкой ЕНП должна облегчиться работа как налогового органа, так и налогоплательщика.

Однако, к сожалению, такая хорошая задумка, не обошлась без определенных трудностей, которые носят объективный характер:

Во-первых, качество написания информационной программы в которой приходиться работать. Как оказалось, возникла необходимость ее доработки и доведения до приемлемого уровня, для избежания сбоев и проблем в работе.

Во-вторых, для введения ЕНП работникам налоговых органов было необходимо до 1 января 2023 года обработать огромный массив информации, которая отражала работы с недоимкой и переплатой. Предполагалось, что с началом нового года все будет сделано и работа начнется "с чистого листа". К сожалению, этого не удалось сделать чисто физически.

В-третьих, совсем недавно произошло объединение Пенсионного фонда России и Фонда Социального страхования, а, следовательно, поменялись КБК, что привело к накладкам, приводящим к тому, что уплаченные налогоплательщиками деньги не находят отражения в информационных окнах. Это также вызывает неудобство в работе.

Ну, и наконец, в-четвертых, из-за сбоя программного обеспечения «полетели» настройки в личных кабинетах, которые не работают до сих пор.

Подводя итог перечню недостатков, хотелось бы сказать следующее: при всех тех проблемах, с которыми столкнулись налогоплательщики, не стоит отказываться от применения ЕНП. Хотя некоторые депутаты Госдумы вообще предлагают отложить введение данного платежа на 2025 г..

На мой взгляд, все те проблемы, с которыми пришлось столкнуться предпринимателям, и налоговому органу, вполне решаемы. Тем более, что ФНС РФ не раз показывала свою эффективность при внедрение новых информационных ресурсов, например, Личный кабинет налогоплательщика, АИС Налог-3, АСК НДС-2 и т.д. Данные ресурсы работают и работают весьма успешно. Более того на сегодняшний день ФНС РФ является одним из наиболее "продвинутых" государственных органов в свете внедрения новых технологий. Поэтому и доведение "до ума" ЕНП, также, является государственной и вполне решаемой задачей, с которой ФНС, в итоге, справится. Тем более в наше время очень важны комфортные условия для экономики страны.

Региональная тема – День креативного лидерства

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что федеральный форум "День креативного лидерства", который впервые прошёл в Нижнем Новгороде 21 апреля 2023 году, является знаковым событием, отражающим новые зоны творческого роста в Нижегородской области.

В формате шоу-презентации, которая состояла из трех модулей, - представление итогов проекта, выступления креативных лидеров в формате бизнес-стендапа и творческих коллабораций были представлены лучшие творческие находки. Многоступенчатый процесс отбора проектов позволил сформировать лонг-лист, в который вошли 500 кандидатов, а затем и шорт-лист из 154 ведущих деятелей креативных индустрий Нижегородской области. Среди них — частные лица, творческие коллективы и бизнес-проекты.

В результате был сформирован финальный список с именами 100 креативных лидеров Нижегородской области, которых можно рассматривать как своеобразную коллективную визитную карточку современного нижегородского творчества.

Общероссийский формат мероприятия обостряет внимание к российской специфике, к неповторимости российского почерка в творчестве, к тому, насколько выразительно это отмечено в форумных проектах. Тема отнюдь не тривиальная, поскольку многие творческие люди находятся под сильным влиянием западной эстетики и практики креативной индустрии. Раскрыть собственный мир творчества труднее, чем действовать по предоставленным в наличие образцам.

Форум в этом плане обнадёживает, позволяет ожидать следующих и следующих шагов творчества, утверждающего динамическую подвижность и самотождественность российской индустрии культурных промыслов и ремесленных форм культуры. Впереди видится также и разворот на Восток в плане коммерческого продвижения продуктов новых российских, нижегородских промыслов и ремёсел, оснащение соответствующих интернет-площадок опциями на китайском, индийском, арабском языках.

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Теги:
МСУ Налоги ФНС
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