Сотрудников Нижегородского центра медицины катастроф поздравили с профессиональным праздником Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Сегодня представители регионального отделения "Единой России" и совета сторонников партии поздравили с профессиональным праздником сотрудников Нижегородского территориального центра медицины катастроф.

С теплыми словами поздравлений к медикам обратился руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

"Ваш Центр по праву можно назвать центром спасения. Без выходных и праздников круглые сутки вы всегда на посту, первые приходите на помощь людям, попавшим в беду, спасаете их здоровье и жизни. Ваша работа требует высочайшего профессионализма, ответственности, выдержки и умения принимать решения в экстренной ситуации, а иногда счет идет буквально на минуты. В тяжелый период пандемии вы одними из первых приняли удар на себя. Круглосуточно "на передовой" боролись с ковидом, проявляя настоящий героизм, рискуя своим здоровьем, спасали других. Спасибо за ваш такой нелегкий и важный труд! Мы знаем, что вы всегда рядом! От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, меньше тяжелых смен, больше позитива и радостных событий в жизни!", - сказал он.

Руководитель исполкома вручил коллективу Центра благодарственное письмо и поблагодарил за поддержку и сотрудничество в проведении мероприятий и реализации социальных проектов партии. Алексей Антонов передал медикам наборы к чаю, фрукты, а также микроволновые печи для комнаты отдыха.

Как рассказал главный врач Нижегородского центра медицины катастроф Михаил Созонов, всего в коллективе трудится более 120 человек, но также есть отряды, которые работают в учреждениях области. Специалисты осуществляют вертолетные вылеты для оказания неотложной помощи. Для этого в городах Шахунья и Арзамас оборудовали на территории больниц вертолетные площадки, чтобы была возможность экстренно осуществлять перевозки больных. Только в 2022 году было совершено 380 вылетов.

Также сотрудники Центра проводили обучение для мобилизованных по оказанию первой медицинской помощи.

"Так как у нас есть оснащенные учебные классы, когда началась мобилизация, региональное министерство здравоохранения обратились к нам с просьбой организовать обучение по оказанию первой медицинской помощи. Наши медики проводили курсы для многих организаций, часть сотрудников и студентов выпускных курсов медицинского колледжа была направлена на военные полигоны в Мулино для подготовки мобилизованных граждан. За два месяца мы обучили 3 500 человек. Наши сотрудники сейчас очень рвутся в зону СВО помогать нашим бойцам, уже один фельдшер уехал, остальных пока не отпускаем", - рассказал Михаил Созонов.

Кроме того, сотрудники Центра регулярно участвуют в благотворительных акциях по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этот день волонтеры "Единой России" также привезли в Центр творческие подарки от детей. Ученики нижегородской школы №118 передали свои рисунки, на которых изобразили работу скорой помощи и написали добрые слова поздравлений.

Напомним, День работника скорой медицинской помощи отмечается в России с 2020 года. Именно 28 апреля в 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов. Ранее праздник имел неофициальный статус.