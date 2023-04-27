Навигация "Валдаев" в Нижнем Новгороде откроется 1 мая Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 1 мая стартует навигация судов на подводных крыльях "Валдай 45Р". Как рассказали в компании "Водолёт", суда уже подготовлены, в настоящее время идёт их спуск на воду.

Первый в этом сезоне рейс отправится от причала №8 в 10:30.

Согласно информации, в этом году из-за высокого уровня воды навигацию открывают прогулочные рейсы до Шуховской башни и обзорные прогулки вдоль Нижнего Новгорода.

Маршруты в направлении Городца, Макарьева, Юрино, Чкаловска и т.д. будут открыты только после стабилизации паводка, поскольку до этого времени нет возможности установить причалы для "Валдаев" в пунктах прибытия.

Также в планах в течение мая выполнить тестовые рейсы до Мурома.

Напомним, предварительная продажа билетов на экскурсионные маршруты "Валдаев" 3#591186##стартовала 12 апреля##. Можно купить билеты на самые распространённые экскурсионные маршруты на летний период. В частности, на июнь можно приобрести билеты в Городец, Чкаловск и Павлово. На начало июля доступны билеты на экскурсии в Юрино.