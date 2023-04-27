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Общество

Новый круизный лайнер "река-море" заложили на "Красном Сормове"

28 апреля 2023 18:25  [111] Общество

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Завод "Красное Сормово" начинает строительство новой серии пассажирских судов проекта 00840 "Карелия" в рамках программы Правительства РФ по обновлению речного флота. Церемония закладки головного судна серии - круизного лайнера смешанного "река-море" плавания - состоялась на предприятии 28 апреля.

Согласно информации, данные лайнеры будут эксплуатироваться в Чёрном, Азовском, Каспийском и Белом морях, в акватории Финского залива и на внутренних водных путях.

"Красное Сормово" планирует сдать заказчику первое судно в 2025 году, второе и третье – в 2026 году.

Гендиректор завода Михаил Першин отметил, что "Красное Сормово" стал одним из первых предприятий, включившихся в строительство современного отечественного круизного флота. Так, в 2019 году был построен первый современный отечественный лайнер "Мустай Карим".

"Работа над новой серией круизных судов позволит сормовичам продолжить накопление компетенций в пассажирском судостроении", - подчеркнул руководитель предприятия.

Напомним, что ПАО "Завод "Красное Сормово" заключил договор на строительство трёх круизных лайнеров. Судна проекта "Карелия" будут построены по заказу компании "ВодоходЪ" при поддержке правительства РФ и ГТЛК.

СПРАВКА:

Четырёхярусные суда проекта 00840 предназначены для перевозки пассажиров на внутренних водных путях РФ и морских прибрежных районах, включая Беломоро-Балтийский канал с заходом на Соловецкие острова.

Для размещения 180 пассажиров предусматриваются: 30 кают "Стандарт" площадью около 19,5; 2 каюты для лиц с ограниченными возможностями; 44 каюты "Стандарт" с балконом; 10 кают класса "Делюкс" и 2 каюты "Гранд сьюит". Каюты пассажиров размещаются на 3-х ярусах надстройки – главной, средней, шлюпочной и солнечной палубах.

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Теги:
Красное Сормово Судостроение
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