Выставка "Я это помню" проходит в нижегородском культурном центре "Терминал А" Культура и отдых

Выставка "Я это помню" доступна для посещения в нижегородском культурном центре "Терминал А" по адресу Красная слобода, 9. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Я это помню" - совместный проект с галереей FUTURO, приуроченный к 2-летию ЦСИ "Терминал А". В коллективную выставку вошли произведения из частных коллекций, фондов галерей и собственности художников. Экспозиция сопровождается архивными материалами – ручными афишами, личными записями художников и рассказывает о том, как создавались большие проекты галереи конца 2010-х гг.

"Это один из самых масштабных проектов Терминала. Для нее мы отобрали знаковые произведения художников по частным коллекциям, чтобы их вновь смогли увидеть зрители. Хитом выставки, однозначно, является "Черная картина" Александра Чурсина – это точная копия картины Рафаэля, но написанная в негативе", - рассказала куратор проекта "Я это помню" Майя Ковальски.

Посетители смогут увидеть работы Паши Бумажного, Павла Отдельнова, EPOP, The Wa, Владимира Абиха, Ивана Серого, Максима Трулова, Ксюши Ласточки, Стаса Багса, Александра Чурсина.

Выставка "Я это помню" продлится до 31 мая. Подробности на сайте http://www.terminal-nn.site

График работы в праздничные и предпраздничные дни: 1–2, 9 мая – выходной; 3–5 мая с 14:00 до 20:00; 6–8 мая с 12:00 до 20:00.

Справка

Центр современного искусства "Терминал А" – уникальный проект Нижнего Новгорода, зарекомендовавший себя как одна из важнейших точек на культурной карте города. Основная деятельность проекта направлена на поддержку и развитие молодого нижегородского искусства.

Здание, где располагается ЦСИ Терминал А построено в первой половине XIX века и долгое время было приспособлено под деятельность судостроительного завода, а с позднесоветского периода под коммерческую недвижимость. В 2000-х здание было заброшено. Летом 2022 года в него заехал проект ЦСИ "Терминал" и начал масштабное восстановление пространства.