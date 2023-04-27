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Последние звонки в нижегородских школах рекомендовано провести 23-24 мая

29 апреля 2023 10:28  [57] Общество

Последние звонки в нижегородских школах рекомендовано провести 23-24 мая.

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, с такой инициативой выступил глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр просвещения России также порекомендовал организовать выпускные в школах в период 23-24 июня.

Ранее сообщалось, что зачисление детей в первые классы школ Нижнего Новгорода пройдет с 1 апреля по 30 июня. Напомним также, что более 38 тысяч детей пошли в первые классы школ Нижегородской области в 2022 году.

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Теги:
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