Последние звонки в нижегородских школах рекомендовано провести 23-24 мая.
Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, с такой инициативой выступил глава ведомства Сергей Кравцов.
Министр просвещения России также порекомендовал организовать выпускные в школах в период 23-24 июня.
Ранее сообщалось, что зачисление детей в первые классы школ Нижнего Новгорода пройдет с 1 апреля по 30 июня. Напомним также, что более 38 тысяч детей пошли в первые классы школ Нижегородской области в 2022 году.
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