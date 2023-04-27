Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 апреля 2023 11:52  [81] Движение транспорта ограничат на некоторых улицах в центре Нижнего Новгорода в конце апреля – начале мая
29 апреля 2023 11:10  [98] Центральный русловой пролет моста через Оку замкнули на М-12
29 апреля 2023 10:28  [124] Последние звонки в нижегородских школах рекомендовано провести 23-24 мая
28 апреля 2023 19:45  [321] Всероссийский слёт студенческих научных обществ "Физмат" открылся в Нижнем Новгороде
28 апреля 2023 18:53  [322] Мемориальную доску тренеру, кавалеру ордена Мужества Алексею Чепко открыли в Нижнем Новгороде
28 апреля 2023 18:25  [427] Новый круизный лайнер "река-море" заложили на "Красном Сормове"
28 апреля 2023 17:59  [323] Более 270 км минерализованных полос проложили вокруг населённых пунктов Нижнего Новгорода
28 апреля 2023 17:38  [322] Навигация "Валдаев" в Нижнем Новгороде откроется 1 мая
28 апреля 2023 16:36  [330] Сотрудников Нижегородского центра медицины катастроф поздравили с профессиональным праздником
28 апреля 2023 16:23  [293] Юрий Шалабаев поддержал проекты участников молодежного клуба при Межконфессиональном совете
Общество

Движение транспорта ограничат на некоторых улицах в центре Нижнего Новгорода в конце апреля – начале мая

29 апреля 2023 11:52  [81] Общество

Движение транспорта временно ограничат с 00.01 30 апреля до 5.00 11 мая на участке площади Минина и Пожарского - от Верхне-Волжской набережной до ул. Варварская. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Кроме того, с 00.01 9 мая до 6.00 10 мая движение транспорта будет ограничено на участке площади Минина и Пожарского - от памятника В.П.Чкалову до улицы Большой Покровской, на участке улицы Ульянова - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, на участке улицы Варварской - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, на участке улицы Минина - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, на участке улицы Алексеевская - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, Георгиевскому съезду, на участке Верхне-Волжской набережной - от площади Минина и Пожарского до площади Сенной, на улице Пожарского, на участке Зеленского съезда - от площади Минина и Пожарского до улицы Зеленский съезд, на участке  набережной Гребного канала - от Казанского съезда до дома 112А по улице Слобода Печеры, Казанском съезде.

Также с 00.01 до 14.00 9 мая движение транспорта ограничат на участке улицы Октябрьская - от улицы Добролюбова до улицы Алексеевская, улице Лыковая Дамба, на участке Зеленского съезда - от ул Лыковая Дамба до ул. Широкая, на участке улицы Широкая - от улицы Нижне-Волжская набережная до улицы Зеленский съезд, на участке Нижне-Волжской набережной - от пл. Благовещенская до Казанского съезда).

"На указанных участках будет запрещена стоянка транспортных средств, припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку. Объезд будет организован по прилегающим улицам. Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков", - отметили специалисты департамента.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph