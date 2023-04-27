Движение транспорта ограничат на некоторых улицах в центре Нижнего Новгорода в конце апреля – начале мая Общество

Движение транспорта временно ограничат с 00.01 30 апреля до 5.00 11 мая на участке площади Минина и Пожарского - от Верхне-Волжской набережной до ул. Варварская. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Кроме того, с 00.01 9 мая до 6.00 10 мая движение транспорта будет ограничено на участке площади Минина и Пожарского - от памятника В.П.Чкалову до улицы Большой Покровской, на участке улицы Ульянова - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, на участке улицы Варварской - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, на участке улицы Минина - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, на участке улицы Алексеевская - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, Георгиевскому съезду, на участке Верхне-Волжской набережной - от площади Минина и Пожарского до площади Сенной, на улице Пожарского, на участке Зеленского съезда - от площади Минина и Пожарского до улицы Зеленский съезд, на участке набережной Гребного канала - от Казанского съезда до дома 112А по улице Слобода Печеры, Казанском съезде.

Также с 00.01 до 14.00 9 мая движение транспорта ограничат на участке улицы Октябрьская - от улицы Добролюбова до улицы Алексеевская, улице Лыковая Дамба, на участке Зеленского съезда - от ул Лыковая Дамба до ул. Широкая, на участке улицы Широкая - от улицы Нижне-Волжская набережная до улицы Зеленский съезд, на участке Нижне-Волжской набережной - от пл. Благовещенская до Казанского съезда).

"На указанных участках будет запрещена стоянка транспортных средств, припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку. Объезд будет организован по прилегающим улицам. Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков", - отметили специалисты департамента.