Образовательная смена "Марширующий оркестр" откроется в нижегородском детском центре "Лазурный" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские школьники 5-9 классов смогут принять участие в образовательном проекте "Марширующий оркестр" в детском центре "Лазурный" в Нижегородской области.

По информации Минобразования региона, бесплатное обучение пройдет с 1 по 21 июня 2023 года в рамках профильной музыкальной смены "Созвездие талантов".

Проект будет реализован региональным центром развития талантов "Вега". 150 школьников смогут погрузиться в музыкальную культуру и повысить свой исполнительский уровень, работая в оркестре и принимая участие в марш-парадах.

Отмечается что программа позволит найти подход к каждому ребенку вне зависимости от возраста, музыкальных способностей и уровня подготовки. Заявки на участие принимаются до 10 мая включительно по ссылке.

Ранее программа "Марширующий оркестр" уже проводилась в "Лазурном" в июне 2022 года. С ребятами работали опытные педагоги из Павлова, Сарова и Семёнова. Как рассказала участница смены, ученица Вачской средней школы Юлия Седова, занятия были увлекательными и полезными.

"Я хотела улучшить навыки игры на флейте и смогла это сделать. Было очень волнительно выступать в составе объединённого оркестра, это большая ответственность. Но всё получилось!", – поделилась нижегородка.

Напомним, образовательные программы регионального центра развития талантов "Вега" проводятся в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".