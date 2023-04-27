Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Программа массовых мероприятий на лето в Нижнем Новгороде
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 апреля 2023 15:20  [44] Мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД приступят к работе на дорогах Нижегородской области с мая
29 апреля 2023 13:02  [137] Образовательная смена "Марширующий оркестр" откроется в нижегородском детском центре "Лазурный"
29 апреля 2023 11:52  [168] Движение транспорта ограничат на некоторых улицах в центре Нижнего Новгорода в конце апреля – начале мая
29 апреля 2023 11:10  [155] Центральный русловой пролет моста через Оку замкнули на М-12
29 апреля 2023 10:28  [184] Последние звонки в нижегородских школах рекомендовано провести 23-24 мая
28 апреля 2023 19:45  [351] Всероссийский слёт студенческих научных обществ "Физмат" открылся в Нижнем Новгороде
28 апреля 2023 18:53  [354] Мемориальную доску тренеру, кавалеру ордена Мужества Алексею Чепко открыли в Нижнем Новгороде
28 апреля 2023 18:25  [493] Новый круизный лайнер "река-море" заложили на "Красном Сормове"
28 апреля 2023 17:59  [353] Более 270 км минерализованных полос проложили вокруг населённых пунктов Нижнего Новгорода
28 апреля 2023 17:38  [351] Навигация "Валдаев" в Нижнем Новгороде откроется 1 мая
Общество

Мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД приступят к работе на дорогах Нижегородской области с мая

29 апреля 2023 15:20  [44] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД приступят к плановой работе на дорогах Нижегородской области с мая. Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем" региона.

Согласно информации, два брендированных автомобиля с необходимым спецоборудованием будут курсировать на участках трассы Р-152 "Нижний Новгород - Арзамас и 22Р-0159 "Нижний Новгород - Бор".

В составе экипажа спецавтомобиля будут работать два человека: водитель, движущийся по согласованному маршруту и оператор прибора фиксации нарушений ПДД.

Отмечается, что комплексы будут фиксировать соблюдение водителями требований скоростного режима на конкретном участке дороги.  

Специалисты подчеркивают, что использование мобильных комплексов в сравнении со стационарными и передвижными (тренога) позволяет увеличить зону контроля, что должно привести к снижению аварийности на дорогах региона.

Ранее сообщалось, что передвижной комплекс фиксации нарушений ПДД начали тестировать в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги ПДД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph