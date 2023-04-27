Мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД приступят к работе на дорогах Нижегородской области с мая Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД приступят к плановой работе на дорогах Нижегородской области с мая. Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем" региона.

Согласно информации, два брендированных автомобиля с необходимым спецоборудованием будут курсировать на участках трассы Р-152 "Нижний Новгород - Арзамас и 22Р-0159 "Нижний Новгород - Бор".

В составе экипажа спецавтомобиля будут работать два человека: водитель, движущийся по согласованному маршруту и оператор прибора фиксации нарушений ПДД.

Отмечается, что комплексы будут фиксировать соблюдение водителями требований скоростного режима на конкретном участке дороги.

Специалисты подчеркивают, что использование мобильных комплексов в сравнении со стационарными и передвижными (тренога) позволяет увеличить зону контроля, что должно привести к снижению аварийности на дорогах региона.

Ранее сообщалось, что передвижной комплекс фиксации нарушений ПДД начали тестировать в Нижегородской области.