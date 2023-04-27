Студентка Нижегородского медицинского колледжа заняла 2-е место на Всероссийском конкурсе "Лучший фармацевт" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Студентка Нижегородского медицинского колледжа Анастасия Чадаева заняла 2-е место на I Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший фармацевт".

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, за призовые места боролись представители семи федеральных округов страны.

Будущие фармацевты и клинические фармакологи выполняли задания конкурса в течение трех дней. Участники демонстрировали знания об информировании пациентов при отпуске лекарственных средств, проявляли профессиональные компетенции в ходе приемки товара, оформления витрины, в изготовлении лекарственной формы и проведении контроля ее качества. Кроме того, конкурсанты демонстрировали навыки базовой сердечно-легочной реанимации при оказании первой доврачебной медицинской помощи.

По словам директора Нижегородского медицинского колледжа Владимира Гречко, нижегородские студенты-медики регулярно принимают участие в профессиональных состязаниях, что помогает их становлению и развитию в отрасли.

"Будущим специалистам важно познать все нюансы выбранной профессии. Лекции и семинары – это необходимая теоретическая составляющая, а участие в конкурсах – творческий компонент, который несет в себе большой мотивационный фактор", – отметил он.

Напомним, работа с молодежью в целях решения кадровых вопросов в медицинских учреждениях – важнейшая составляющая национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".