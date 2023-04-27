Глеб Никитин: От оперативности и профессионализма пожарных зависит сохранение самого главного – человеческих жизней Общество

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов службы поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В России с ее традициями деревянного зодчества и богатыми лесными угодьями борьба с огнем всегда играла особую роль. От оперативности и профессионализма наших пожарных зависит сохранение самого главного – человеческих жизней", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что противопожарная служба в регионе постоянно развивается.

"Совершенствуется материальная база, сотрудники постоянно повышают свой профессиональный уровень. В отрасль приходят новые технологии, но главным залогом нашей безопасности остается ваше мужество и отвага!" - сказал глава региона.