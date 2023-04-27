Навигация "Валдаев" открыта в Нижегородской области.
Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
"Пока вода высокая, запустили два рейса от 8-го причала – по Нижнему Новгороду и до Шуховской башни. Другие маршруты будем запускать постепенно – по мере спада уровня воды, следите за расписанием", - написал глава региона.
"В этом году планируем запустить нижегородские суда на подводных крыльях в Дзержинск, Васильсурск и Муром (Владимирская область). И ждем пуска новых "Метеоров" из Нижнего до Казани и Костромы!" - заявил Глеб Никитин.
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