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Навигация "Валдаев" открыта в Нижегородской области

01 мая 2023 11:03  [78] Общество

Навигация "Валдаев" открыта в Нижегородской области.

Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Пока вода высокая, запустили два рейса от 8-го причала – по Нижнему Новгороду и до Шуховской башни. Другие маршруты будем запускать постепенно – по мере спада уровня воды, следите за расписанием", - написал глава региона.

"В этом году планируем запустить нижегородские суда на подводных крыльях в Дзержинск, Васильсурск и Муром (Владимирская область). И ждем пуска новых "Метеоров" из Нижнего до Казани и Костромы!" - заявил Глеб Никитин.

 

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Теги:
Валдаи Навигация
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