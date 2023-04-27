Нижегородка Кристина Завиваева победила на первенстве России по шахматам Спорт

Воспитанница нижегородской спортивной школы №9 Кристина Завиваева завоевала золотую медаль на первенстве России по шахматам среди девочек до 11 лет.

Соревнования проходили в Москве с 18 по 27 апреля. Ранее шахматистка уже дважды становилась призером первенства страны, а в ноябре прошлого года стала вице-чемпионкой первенства Европы.

"Здорово, что у нас в регионе есть такая шахматная династия. Все три сестры - призеры первенства Европы! Поздравляю Кристину, ее родителей и тренеров!" - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что папа Кристины Илья Завиваев почти 10 лет является президентом Федерации шахмат Нижегородской области.

"Шахматы в регионе развиваются стремительно, календарь событий очень наполненный. Как минимум два раза в год в Нижнем Новгороде проходят крупные соревнования – "Кубок Надежды" и "Кубок Минина и Пожарского", которые помогают спортсменам оттачивать свое мастерство, не выезжая за пределы дома. Практически ежегодно наши шахматисты привозят награды с различных соревнований, но золотые медали – это абсолютный триумф", - подчеркнул Илья Завиваев.

Кроме того, он отметил, что шахматисты имеют технический склад ума и зачастую становятся высокого уровня ИТ-специалистами, учеными и бизнесменами.

"Шахматы – отличное интеллектуальное упражнение, развивающее логическое и стратегическое мышление. Мы ждем талантливых ребят в создаваемом нами ИТ-кампусе НЕЙМАРК и лучших вузах нашего региона. Уверен, что навыки, полученные благодаря шахматам, станут отличным преимуществом как при обучении, так и при построении карьеры!" - резюмировал Глеб Никитин.