Народный артист РФ Георгий Демуров ушел из жизни Культура и отдых

Народный артист РФ Георгий Демуров ушел из жизни.

"Георгий Сергеевич — легенда нижегородской театральной сцены, Артист с большой буквы, отдавший нашему драмтеатру без малого 60 лет своей жизни", - Его неоднократно приглашали служить в столичные театры, критики называли его живым хранителем традиций, а партнеры по сцене неизменно любили его, говоря, что именно Демуров — душа и эталон профессии", - написала в телеграм-канале министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

"И как же сегодня непросто всем нам говорить о Георгии Сергеевиче в прошедшем времени", - отметила она.

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