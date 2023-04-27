Народный артист РФ Георгий Демуров ушел из жизни.
"Георгий Сергеевич — легенда нижегородской театральной сцены, Артист с большой буквы, отдавший нашему драмтеатру без малого 60 лет своей жизни", - Его неоднократно приглашали служить в столичные театры, критики называли его живым хранителем традиций, а партнеры по сцене неизменно любили его, говоря, что именно Демуров — душа и эталон профессии", - написала в телеграм-канале министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
"И как же сегодня непросто всем нам говорить о Георгии Сергеевиче в прошедшем времени", - отметила она.
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