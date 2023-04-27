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Культура и отдых

Народный артист РФ Георгий Демуров ушел из жизни

01 мая 2023 15:16  [91] Культура и отдых

Народный артист РФ Георгий Демуров ушел из жизни.

"Георгий Сергеевич — легенда нижегородской театральной сцены, Артист с большой буквы, отдавший нашему драмтеатру без малого 60 лет своей жизни", - Его неоднократно приглашали служить в столичные театры, критики называли его живым хранителем традиций, а партнеры по сцене неизменно любили его, говоря, что именно Демуров — душа и эталон профессии",  - написала в телеграм-канале министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

"И как же сегодня непросто всем нам говорить о Георгии Сергеевиче в прошедшем времени", - отметила она.

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Теги:
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