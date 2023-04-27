Вторая очередь благоустроенного сквера им. Свердлова в Нижнем Новгороде открылась 1 мая

Вторая очередь благоустройства сквера им. Свердлова в Нижнем Новгороде открылась 1 мая экскурсией для нижегородцев по обновленному пространству от команды Института развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО). В событии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович и советник губернатора, директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

«Перед 800-летием города мы сделали благоустройство первой очереди сквера. Затем было принято решение расширить территорию и привести к современному состоянию вторую часть пространства, где многие годы были пустырь и свалка мусора. Проведена большая работа по очистке территории. По концепции команды ИРГСНО здесь появились сложные малые архитектурные формы в виде силуэтов домов как напоминание, что когда-то давно на этом месте была деревянная застройка. Увеличилась детская зона, появилась пешеходная связанность улиц Большой Покровской и Алексеевской, чего сильно не хватало. Получилось очень уютное пространство с «городскими гостиными» – зонами для различных активностей нижегородцев и гостей города», – отметил Олег Беркович.

Так, во второй части сквера (за отелем Mercure) появились зоны для отдыха, спортивные зоны с уличными тренажерами, зона для игры в шашки и шахматы. Малые архитектурные формы специально разработаны для этой территории, например, «городскую гостиную» с буккроссингом украшают стилизованные металлические торшер и ковер.

Концепция благоустройства территории разработана ИРГСНО в рамках программы «Среда 800». Проект создавался вместе с экспертами, горожанами, которые участвовали в обсуждениях, и бизнесом, работающим вблизи территории сквера.

«Очень важно добавлять в будничную жизнь яркие краски, поэтому еще на этапе разработки концепции вместе с нижегородцами ключевым цветом для сквера был выбран красный. Он представлен и в акцентах улицы Большая Покровская в виде фирменных стульев, а здесь продолжается в малых архитектурных формах, тренажерах, ярко-красной детской горке и конструкциях «городских гостиных», в которых также встроена подсветка, создающая приятный эффект в вечернее время. Первая часть сквера – более шумная, насыщенная. Спускаясь чуть ниже, мы попадаем в новую вторую часть – более спокойную, но такую же молодежную и яркую. Надеемся, что уже в ближайшее время эта часть сквера наполнится жизнью и активностями от местных сообществ (резидентов. – прим.) с учетом характера этого места: более уютного и медитативного городского сада. Ждем фотографий, впечатлений и отметок из нового сквера в социальных сетях от нижегородцев!», – рассказала Дарья Шорина.

Перед разноуровневым амфитеатром разместилась центральная зона с небольшой сценой, где могут проходить различные события от резидентов территории, в том числе, лекции, гастрономические события. Например, в честь праздничного открытия новой территории 1 мая на сцене прошли выступления приглашенных диджеев из разных городов.

В этой части сквера также появились новые деревья и газоны, на которых можно устраивать летние пикники, а в ближайшее время там высадят цветники из многолетников.

Напомним, первая очередь благоустройства сквера им. Свердлова открылась в конце 2020 года. Там появились места для отдыха, обновилось озеленение и освещение, появилась игровая зона, площадка для мероприятий и навес для ожидания транспорта.

Развлекательная программа на новой части сквера запланирована также с 6 по 9 мая (13:00 – 22:00). В программе – зона бадминтона и настольного тенниса, начало диджей-сетов – с 16:00. Вход на все мероприятия свободный. В программе возможны изменения, о них будет сообщено дополнительно на ресурсах «Нижний 800»: https://t.me/nizhny800, https://vk.com/nizhny800.