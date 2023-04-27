ДТП с летальным исходом произошло в Воротынском округе Нижегородской области.
О ЧП в телеграм-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
По его словам, на повороте в с.Никольское в сторону Республики Чувашия. Столкнулись три фуры, ГАЗель и легковая машина.
По предварительной информации, 4 человека скончались на месте (до приезда скорой помощи).
Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Воротынскую ЦРБ. Второй пострадавший в тяжелом состоянии эвакуирован в Лысковскую ЦРБ.
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