ДТП с летальным исходом произошло в Воротынском округе Нижегородской области Происшествия

ДТП с летальным исходом произошло в Воротынском округе Нижегородской области.

О ЧП в телеграм-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, на повороте в с.Никольское в сторону Республики Чувашия. Столкнулись три фуры, ГАЗель и легковая машина.

По предварительной информации, 4 человека скончались на месте (до приезда скорой помощи).

Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Воротынскую ЦРБ. Второй пострадавший в тяжелом состоянии эвакуирован в Лысковскую ЦРБ.