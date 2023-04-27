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Лыжероллерную трассу за 50,1 млн рублей обустроят в Дзержинске к сентябрю 2023 года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, администрация города ищет подрядчика на строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве у бульвара Космонавтов, 17.
Под строительство спортивного объекта выделен земельный участок площадью 71 529 кв. м. Протяженность трассы составит 2146 метров.
Исполнителю работ предстоит вырубить зеленые насаждения на участке и привести в порядок прилегающую к территории дорогу.
Также будет обустроено новое освещение, металлические ограждения и системы видеонаблюдения.
Подрядчик будет определен 18 мая, а работы должны завершиться к 31 августа текущего года.
Напомним, в апреле в Дзержинске стартовало благоустройство береговой линии Святого озера.
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