Лыжероллерную трассу за 50,1 млн рублей обустроят в Дзержинске к сентябрю 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Лыжероллерную трассу за 50,1 млн рублей обустроят в Дзержинске к сентябрю 2023 года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, администрация города ищет подрядчика на строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве у бульвара Космонавтов, 17.

Под строительство спортивного объекта выделен земельный участок площадью 71 529 кв. м. Протяженность трассы составит 2146 метров.

Исполнителю работ предстоит вырубить зеленые насаждения на участке и привести в порядок прилегающую к территории дорогу.

Также будет обустроено новое освещение, металлические ограждения и системы видеонаблюдения.

Подрядчик будет определен 18 мая, а работы должны завершиться к 31 августа текущего года.

Напомним, в апреле в Дзержинске стартовало благоустройство береговой линии Святого озера.