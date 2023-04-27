Нижегородские "Волонтеры Победы" накануне 9 мая проведут серию концертов для ветеранов Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Нижегородские "Волонтеры Победы" накануне Дня Победы 9 мая проведут серию концертов для ветеранов региона в рамках акции "Фронтовые бригады". Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Организатором мероприятия выступило НРО ВОД "Волонтеры Победы" при поддержке регионального Министерства культуры.

Отмечается, что всего "фронтовые бригады" волонтеров с концертной программой навестят 342 участника Великой Отечественной войны.

Так, "фронтовые бригады" актеров и музыкантов уже поздравили с наступающим праздников ветеранов из Нижегородской области Евгения Ивановича Макарова и Василия Афанасьевича Кузнецова.

"Фронтовые бригады" стали для нас уже доброй предпраздничной традицией. Это большая радость - видеть искренние улыбки и счастливые глаза героев, которые подарили нам мирное небо над головой. Поэтому мы стараемся разнообразить программу, добавляем в нее новые номера, композиции и форматы. Наша цель - подарить каждому ветерану хорошее настроение и напомнить, что мы всегда рядом", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" поздравят фронтовиков с наступающим 9 Мая. Всероссийская благотворительная акция "Красная гвоздика" стартовала в Нижегородской области.