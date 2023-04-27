Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 мая 2023 13:32  [51] Зараженную бешенством собаку выявили в Сергачском районе
02 мая 2023 13:24  [66] Более 280 водителей привлекли к административной ответственности в ходе операции "Перевозчик" в Нижнем Новгороде
02 мая 2023 13:16  [77] ОМК получила премию "Коммерсантъ года" за социальные и культурные проекты в Выксе
02 мая 2023 13:03  [88] Патриотический час "Плакаты Великой Отечественной войны" прошел в Штабе общественной поддержки
02 мая 2023 12:56  [100] Трое нижегородских школьников вошли в число призеров Всероссийской олимпиады по географии
02 мая 2023 12:34  [114] Нижегородские "Волонтеры Победы" накануне 9 мая проведут серию концертов для ветеранов
02 мая 2023 12:07  [116] Лыжероллерную трассу за 50,1 млн рублей обустроят в Дзержинске к сентябрю 2023 года
02 мая 2023 11:43  [137] Временное потепление до +18° придёт в Нижегородскую область в середине недели
02 мая 2023 11:28  [121] Нижегородский филиал "Т Плюс" отреставрировал шесть мемориальных и памятных досок в Дзержинске
02 мая 2023 10:49  [167] Нижегородская область заняла 47 место среди регионов России в рейтинге по вводу жилья в 2022 году
Общество

Нижегородские "Волонтеры Победы" накануне 9 мая проведут серию концертов для ветеранов

02 мая 2023 12:34  [114] Общество
Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Нижегородские "Волонтеры Победы" накануне Дня Победы 9 мая проведут серию концертов для ветеранов региона в рамках акции "Фронтовые бригады". Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Организатором мероприятия выступило НРО ВОД "Волонтеры Победы" при поддержке регионального Министерства культуры.

Отмечается, что всего "фронтовые бригады" волонтеров с концертной программой навестят 342 участника Великой Отечественной войны.

Так, "фронтовые бригады" актеров и музыкантов уже поздравили с наступающим праздников ветеранов из Нижегородской области Евгения Ивановича Макарова и Василия Афанасьевича Кузнецова. 

"Фронтовые бригады" стали для нас уже доброй предпраздничной традицией. Это большая радость - видеть искренние улыбки и счастливые глаза героев, которые подарили нам мирное небо над головой. Поэтому мы стараемся разнообразить программу, добавляем в нее новые номера, композиции и форматы. Наша цель - подарить каждому ветерану хорошее настроение и напомнить, что мы всегда рядом", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" поздравят фронтовиков с наступающим 9 Мая. Всероссийская благотворительная акция "Красная гвоздика" стартовала в Нижегородской области.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны День Победы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph