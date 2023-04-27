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Общество

ОМК получила премию "Коммерсантъ года" за социальные и культурные проекты в Выксе

02 мая 2023 13:16  [84] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

ОМК получила премию "Коммерсантъ года", учрежденную нижегородской редакцией издательского дома "Коммерсантъ". В десяти номинациях участвовали 23 компании, группа ОМК победила в номинации "За культурный подход". Эксперты премии отметили работу ОМК, которая системно поддерживает социальную сферу, современное искусство и проекты комфортной городской среды в Выксе и Нижнем Новгороде.

На торжественной церемонии, которая прошла 26 апреля в столице Приволжья, группу ОМК представляла директор по бренду, коммуникациям и корпоративной социальной ответственности Мария Курносова. Награду вручали министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и шеф-редактор тематических приложений и спецпроектов "Ъ-Приволжье" Татьяна Салахетдинова.

Как отметили организаторы премии, благодаря многолетней работе ОМК и фонда "ОМК-Участие" сегодня о Выксе знают не только как о промышленном центре, но и как об одном из центров современного искусства и туризма. Масштабные проекты развития, которые осуществляет ОМК, способствуют привлечению на завод компании новых профессиональных сотрудников, помогают жителям по-новому взглянуть на город, у молодых людей Выксы появляется желание после учебы вернуться в родной город и связать с ним жизнь.

Справка

На выксунском заводе ОМК работает каждый четвертый житель города, поэтому к развитию Выксы компания подходит комплексно. Совместно с муниципалитетом и при поддержке правительства региона ОМК помогает обновлять социальную инфраструктуру, строит дома для сотрудников, создает общественные пространства для всех горожан, привлекая лучшие в России архитектурные бюро. Компания реконструирует объекты культуры и формирует новые точки притяжения туристов, вдохновленных историей, передовой промышленностью и современным искусством. ОМК вместе с благотворительным фондом "ОМК-Участие" проводят фестиваль новой культуры "Выкса-фест". Компания многие годы поддерживает местные НКО, волонтеров и соцпредпринимателей, образовательные и спортивные учреждения. Также ОМК стала инициатором создания в Выксе современного медицинского центра, проект которого стартовал в 2023 году. Знаковый инфраструктурный проект ОМК в Выксе в области культуры сегодня – это строительство индустриально-туристического центра "Шухов парк". Ранее в Нижнем Новгороде ОМК профинансировала реконструкцию территории Нижегородской ярмарки. Это один из крупнейших проектов развития городской среды Нижнего Новгорода, приуроченный к его 800-летию. Премия "Коммерсантъ года" вручается крупнейшим в своих отраслях инвесторам, которые вкладывали средства в развитие бизнеса в Нижегородской области. Шорт-лист премии сформировали на основе открытых данных компаний и органов власти, с учетом публикаций, которые выходили в газете и на сайте "Ъ-Приволжье" в 2021-2022 годах.

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Теги:
Выкса Награды ОМК
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