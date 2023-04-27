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Общество

Жители Выксы смогут до 23 мая подать заявку на участие в грантовом конкурсе "ОМК-Партнерство"

02 мая 2023 17:10  [98] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Заявки на конкурс социальных и благотворительных проектов "ОМК-Партнерство", который проводит Объединенная металлургическая компания, можно подавать до 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба ОМК.

Оставить заявку можно на онлайн-платформе partnerstvo.omk.ru. В компании готовы профинансировать социальные и экологические проекты волонтеров, некоммерческих, государственных и муниципальных организаций. Победители-организации получат до 250 тысяч рублей, волонтеры — до 50 тысяч рублей.

Форма заявки на конкурс ОМК полностью совпадает с формой заявки на конкурс Фонда президентских грантов, поэтому участникам "ОМК-Партнерства" впоследствии будет проще привлечь и дополнительное финансирование для своих инициатив.
  
"Конкурс "ОМК-Партнерство" – это возможность внести вклад в развитие своего региона, оказать помощь людям, которые в ней нуждаются, подать пример окружающим, которые хотят делать добрые дела, но не знают, с чего начать. В рамках проекта вы сможете получить новые знания для развития вашего регионального бизнеса: советы экспертов или проведение презентаций с участием профессиональных участников конкурса. Не упустите возможность получить поддержку для реализации своей инициативы – подавайте ваши заявки", – отметила руководитель направления корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова.

Справка

Конкурс социальных и благотворительных проектов "ОМК– Партнерство" проходит уже восьмой год. В этом году компания ожидает заявки - 45 городах и поселках 28 регионов России. ОМК направит на финансирование социальных инициатив 28,7 млн рублей.

Приоритетным направлением конкурса остается социальное добровольчество: помощь пожилым и людям с инвалидностью, семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Для сотрудников компании «ОМК Стальной путь» продолжит действовать номинация «Благоустроим вместе», которая уже второй год подряд помогает активным сотрудникам улучшать условия работы. Экологическое волонтерское движение, стартовавшее в ОМК в прошлом году, продолжит свою работу и в этом. Также ОМК поддержит проекты, направленные на помощь животным, развитие культуры и спорта, организацию досуга населения, образование и патриотическое воспитание. 

Продолжит свою работу экологическое волонтерское движение, бюджет которого увеличится до 9 млн рублей. Сотрудники челябинского, чусовского, выксунского, благовещенского, белгородского заводов ОМК, вагоноремонтной компании "ОМК Стальной путь" и металлоломной компании "ОМК Экометалл" уже сейчас могут заявить свои инициативы, поддерживающие экологию и биоразнообразие. Лучшие волонтеры примут участие в эко-слете РЖД, ОМК и Росатома на озере Тургояк в Челябинской области.

В этом году на платформе добавлен раздел с идеями проектов и можно посмотреть обучающие видеоролики, где ведущие эксперты по добровольчеству и социальному предпринимательству расскажут о лучших экологических практиках. Своим опытом поделятся представители компаний ППК "РЭО", БФ "Второе дыхание", экоцентр "Собиратор".

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Теги:
Выкса Конкурсы ОМК
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