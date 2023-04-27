Microsoft заявил о прекращении выпуска обновлений для Windows 10 в 2025 году Общество

Американская корпорация Microsoft проинформировала своих клиентов о предстоящем прекращении выпуска обновлений для Windows 10. Об этом со ссылкой на официальное заявление пресс-службы сообщает телеканал "360".

Согласно информации, текущая версия операционной системы 22H2 станет последней. Поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года.

До этой даты Microsoft будет продолжать выпускать ежемесячные обновления безопасности, отметили в пресс-службе корпорации.

При этом Microsoft планирует сохранить своё присутствие на российском рынке, сотрудничая с не подпавшими под санкции российскими компаниями.

Напомним, в конце декабря 2022 года россиянам вернули возможность скачивать и устанавливать операционную систему Windows - в частности, версии 11, 10, 8.1 и 7. Кроме того, корпорация пообещала выполнять свои обязательства перед российскими клиентами.