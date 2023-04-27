Ремонт дорог начался в Автозаводском районе после вмешательства нижегородской прокуратуры

Прокуратура Нижегородской области сообщает, что после проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода приступили к ремонту дорог.
Так, надзорный орган выявил сразу несколько участков дорог в неудовлетворительном состоянии.
В их числе, участок дороги в районе дома № 17 по ул. Некрасова; перекресток ул. Краснодонцев и пр. Кирова; дорога в районе дома № 15а/1 по ул. Мончегорская; участок в районе домов № 6, 8 по ул. Веденяпина и ряд других.
В целях устранения нарушений прокуратурой Автозаводского района было внесено представление в адрес МБУ "РЭД".
Ранее сообщалось, что дороги в центральной части Нижнего Новгорода отремонтируют по требованию прокуратуры.
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