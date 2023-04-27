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Общество

Ремонт дорог начался в Автозаводском районе после вмешательства нижегородской прокуратуры

02 мая 2023 17:38  [76] Общество

Прокуратура Нижегородской области сообщает, что после проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода приступили к ремонту дорог.

Так, надзорный орган выявил сразу несколько участков дорог в неудовлетворительном состоянии.

В их числе, участок дороги в районе дома № 17 по ул.  Некрасова; перекресток  ул. Краснодонцев и  пр. Кирова; дорога в районе дома № 15а/1 по ул. Мончегорская; участок в районе домов  № 6, 8 по ул. Веденяпина и ряд других.

В целях устранения нарушений прокуратурой Автозаводского района было внесено представление в адрес МБУ "РЭД". 

Ранее сообщалось, что дороги в центральной части Нижнего Новгорода отремонтируют по требованию прокуратуры.

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Теги:
Автозаводский район Дороги Прокуратура
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