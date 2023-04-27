Международный экологический конкурс "Территория завтра" пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Международный экологический конкурс "Территория завтра" пройдет в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте pravda-nn.ru.

Согласно информации, принять участие в конкурсе смогут представители СМИ и блогеры, которые пишут на темы экологии.

Опубликованные материалы можно прислать до 10 августа в номинации "Экопроект", "Экорепортаж", "Экорупор", "Экоблог", "ЭкоРолик", "ЭкоТуризм". В номинации "Территория Z" смогут продемонстрировать свои знания об экологии творческие детские и молодежные коллективы.

Жюри конкурса возглавит Андрей Басс, первый заместитель генерального директора агентства "Минск-Новости".

"Участие в фестивале "Территория завтра" уже подтвердили участники из Азербайджана, Казахстана, Беларуси, даже из стран Африки. Нижегородская область является флагманом в продвижении экологических инициатив и проектов. У нас по-прежнему, несмотря на санкции и сложную геополитическую обстановку, 145 зарубежных партнеров, порядка 30 регионов-побратимов", - подчеркнула Ольга Гусева, директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области.

Финал конкурса "Территория завтра" и награждение победителей состоятся в Нижнем Новгороде 13 – 16 сентября.