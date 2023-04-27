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Общество

Свет и воду частично отключили в шести районах Нижнего Новгорода 3 мая

03 мая 2023 09:23  [1] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 3 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Автозаводском районе отключение электричества анонсировано с 9:00 до 16:30 в многоквартирных домах на пр. Молодёжный,12Б,18А и в административных зданиях на ул. Лоскутова,1, 12.

В Советском районе на улице Генерала Ивлиева с 9:00 до 14:00 будет отключена горячая вода в пятиэтажке № 37 к.2. Кроме того, с 8:30 до 13:00 без света останется многоквартирный дом №10 к.1.

С 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат на ул. Красносельская, 11, 11А, 11Б, 13, 13Б.

В Московском районе на улице Маршала Воронова в многоквартирном доме № 9 с 9:00 до 13:00 отключат горячее водоснабжение.

В Ленинском районе будут проводиться плановые работы на электросетях, в связи с чем с 9:00 до 17:00 свет будет отключен по следующим адресам: ул. Заводская, 32, 34, 36, 53, 55; ул. Каширская, 47, 49, 50, 51, 52, 54.

В Нижегородском районе, по информации Россетей, с 8:00 до 17:00 будет полностью обесточена Нижне-Волжская набережная. С 9:00 до 17:00 света не будет на улице Ковалихинской в домах № 90, 94, 98, 100; улице Максима Горького, в домах № 264б, 266, 268, 270, 272, 274; улице Фрунзе, в домах № 22, 22б, 22в, 23, 24а.

В связи с обрезкой деревьев с 9:00 до 16:00 отключение электричества запланировано на ул. Малая Ямская,17а, 19, 21А, 26, 26, 28, 28а, 28, 28А; ул. Шевченко ул; 5, 9, 12, 13, 14, 16, 16а.

В Приокском районе с 13:00 до 15:00 без света останутся два дома в микрорайоне Щербинки-1: № 9а и 11.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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