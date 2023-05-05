Глеб Никитин: "Эта Великая Победа - не просто эпизод уже далекой истории" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Победы.

"История этого праздника соткана из миллионов судеб. Нет такой семьи в нашей стране, которую не коснулась бы Великая Отечественная война. Много рассказывали мне о том времени мои близкие. Навсегда в памяти останется образ деда, который подростком работал на челябинском заводе, подставив под ноги деревянный ящик, чтобы доставать до станка. Граждане Советского Союза проявили тогда невероятное мужество – на фронте и в тылу, приближая Победу. Об этом нужно помнить!

В эти дни мы чтим горьковчан, отдавших жизнь за Родину, всех тех, кто под ураганным огнем шел в атаку, по разбитым дорогам преодолевал тысячи километров ради общей цели. Люди знали, за что они сражаются и кого защищают. Речь тогда шла не о территориях, а о судьбе народа. Нацизм был настоящим злом, побуждавшим последователей этой идеологии истреблять и порабощать миллионы людей. Победа потребовала невероятных усилий и воли. Битва под Москвой, Сталинградская и Курская битвы, десятки других крупных операций и сражений – страшно даже представить, какой ценой удалось преодолеть тогда все стоящие перед страной вызовы!

Эта Великая Победа - не просто эпизод уже далекой истории. Примеры героизма наших дедов и прадедов вдохновляют и сегодняшних защитников Отечества, которые достойно продолжают традиции предков.

В День Победы желаю всем жителям Нижегородской области здоровья и благополучия! Пусть никогда не померкнет память о героических событиях Великой Отечественной войны!" - говорится в поздравлении.