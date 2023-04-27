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Общество

Депутаты ЗСНО поддержали введение минимального неснижаемого уровня алиментов на содержание ребенка

03 мая 2023 12:08  [80] Общество

Депутаты нижегородского Заксобрания поддержали введение минимального неснижаемого порога алиментов на содержание одного ребенка в регионе.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, данный вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании комитета по социальным вопросам, которое прошло в режиме онлайн.

Согласно информации, федеральным законопроектом предлагается установить следующий критерий: не менее пятидесяти процентов от прожиточного минимума (ПМ) на детей, установленного в соответствующем субъекте РФ по месту жительства ребенка.

В Нижегородской области величина ПМ на ребенка на 2023 год составляет 13 108 рублей. 

В случае принятия соответствующего федерального закона родитель ежемесячно будет выплачивать на одного ребенка - одну четверть от половины заработка, на двух детей - одну треть, на трех и более детей - половину заработка, но не менее пятидесяти процентов от суммы среднего прожиточного минимума на детей из расчета на каждого ребенка.

Председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по социальным вопросам Наталья Смотракова подчеркнула, что новые изменения защитят право ребенка на гарантированное получение ежемесячного минимального содержания и снимут лишнюю нагрузку с родителя, на попечении которого находится ребёнок.  

Ранее сообщалось, что житель Ардатовского района не платил алименты 9 лет.

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Теги:
Дети Законодательное собрание Законопроекты
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